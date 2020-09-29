全球受新冠肺炎疫情影響，各國封鎖邊境，透過雲端物聯網技術連結國際交流。白宮前科技創新顧問亞歷克．羅斯Alec Ross今天於《遠見》「2020國際趨勢大師論壇」，與台北多位產官學界專家越洋連線，暢談對智慧社會的展望，他預言，機器工作量將於2025年首度超越人力，真正的智慧城市將於2030年誕生，並直言，現在還沒制定數位策略的企業，等於沒有策略。

《遠見》「2020國際趨勢大師論壇」以「從科技到未來 智慧社會下一步」為主題，探討智慧浪潮崛起，台灣該如何因應布局，邀請曾任歐巴馬競選團隊科技、媒體及電訊政策委員會召集人，並著有全球暢銷書《未來產業》（The Industries of the Future）一書的國際創新領域權威亞歷克．羅斯，透過遠端連線全程參與，與台灣電力公司董事長楊偉甫、中華電信總經理郭水義、瑞助營造董事長張正岳共享智慧社會展望。新北市副市長陳純敬和國發會副主委鄭貞茂亦共襄盛舉，表達政府對於智慧科技發展之重視。

全球產業正處於第四次工業革命浪潮，物聯網、人工智慧、大數據和雲端運算等科技發展，翻轉傳統商業模式，驅動產業升級轉型，這股破壞性創新的影響，正深入各個社會層面，像是智慧城市、智慧住宅、智慧生活等，未來生活的一切將高度仰賴資訊科技。

新冠疫情加速推進全球數位化普及率，亞歷克．羅斯表示，從現在起到2025年，連網設備的數量將增加一倍以上，達到750億台，除了AI、5G等投資將集中在二至三年進行，也將把數位化技術帶入傳統工業或非數位型的產業，例如農業、礦業、運輸業、供應鏈管理等行業，都將有明顯成長。他提醒，無法跟上數位化潮流的中小企業，以及過度仰賴與客戶面對面關係的企業，可能面臨重大經營衝擊。

未來許多勞動工作也將被機器取代。亞歷克．羅斯指出，短短兩年內，勞動力百分比將從71%降至58%，預估2025年將是人類史上第一次，「勞力」的比重低於「機器」，多半的勞動工作可透過雲端與AI技術由機器完成。隨著自動化設備普及應用，新工作會崛起，可由機器替代性的工作將消失，但以知識為導向的工作需求增加，藍領階級工作減少。好消息是人類應該可以用更少時間做更多事情，例如芬蘭總理已提出，未來每天工時將從八小時縮短為六小時的想法。

隨著5G技術成功商轉，產業和社會將進入更有效率的物聯網時代，驅使智慧製造達到全自動化或是近全自動化。亞歷克．羅斯思考未來人類與城市之間的關係，預見2030年，真正的智慧城市將會誕生——例如具有高效能的公共交通運輸城市。

(時報資訊)