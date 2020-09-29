智慧餐飲科技業者iCHEF今年營運在新冠肺炎疫情逆風下仍穩健成長，今（29）日宣布再獲新一輪資金1.5億元挹注，將用於研發加速、服務提升、擴大整合3方向，預期至年底全球服務餐廳家數可達9千家，持續朝台股掛牌上市櫃（IPO）邁進。

iCHEF共同創辦人暨執行長吳佳駿表示，IPO是公司治理里程碑，公司2012年創立迄今持續提供客戶優質服務、打造社群平台，希望未來能永續經營，因此希望將營運規模擴大到能進入資本市場。目前在經營上仍持續努力，會依達成目標敲定最後IPO時程。

iCHEF今年在新冠疫情衝擊下仍逆勢維持穩健成長，台灣及全數海外上市營運全數達標並繳出獲利佳績，在疫情期間的單月新進店家數更創下新高。共同創辦人程開佑透露，iCHEF去年營收近2億元，近年均維持30％的穩定成長，今年營運成長表現符合預期。

iCHEF此次獲得的新一輪資金共1.5億元，由集富亞洲（JAFCO Asia）的台灣集富一號基金領投，以及開發金旗下優勢創投基金、達盈管顧等投資夥伴共同參與。資金預計將用於加強台灣市場的營運及開發，並增強產品及客戶體驗，持續擴大餐飲生態圈能量。

程開佑指出，新一輪資金將用於研發加速、服務提升及擴大整合3方向。首先，iCHEF將持續擴大技術投資，目標加倍現有研發團隊、持續強化開發及優化現有產品，聚焦中小型連鎖餐廳的多店支援、點餐網站及接單系統。

其次，iCHEF將持續提升台灣、香港、新加坡及馬來西亞的客服品質及在地服務效率，加倍投資客服及在地團隊、擴大招募業務人員，並在全真人克服狀態下延長客服服務時間及範疇。基於全球疫情尚未趨緩，iCHEF對海外市場拓展審慎因應，先聚焦深耕在地市場。

最後，iCHEF將持續擴大與UberEats、LINE等全球大型科技平台合作，共同開發產品，讓小型店家無需大筆投資也能運用世界級的科技。目前全球服務餐廳家數已突破8千家，預計年底可達9千家大關，依計畫達成3年內店家數達3倍佳績。

iCHEF指出，公司目標攜手各方合作夥伴、擴大以iCHEF為中心的餐飲科技生活圈，透過開放點餐、會員、金流API，提供標準服務方案，盼成為餐飲科技的高速公路、提供高速便利的解決方案，讓小店輕鬆擁有科技趨勢，成為全台小餐廳的後盾。

(時報資訊)