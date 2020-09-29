國際鎳價本月以來波動，但月均價仍小漲；華新麗華昨天率先開出10月內外銷盤價仍開高，呈現連續第六個月漲價；但不鏽鋼上游煉鋼大廠燁聯(9957)10月內外銷盤價均開平，主要考量已連五個月漲價，波段漲幅大，10月開平盤讓下游及客戶消化庫存。

LME鎳價月均價仍小漲，華新麗華率先開出10月內外銷盤價仍開高，呈現連續第六個月漲價。華新麗華10月國內盤元板材每噸續漲1000元，外銷則漲每噸50美元，主要考量是成本價格仍上漲。原本市場預期燁聯將挑戰連六漲，但燁聯今以平盤開出，中止連五月的漲價。

從成本因素來看，目前LME鎳價失守1.5萬美元關卡，但本月以來，LME鎳均價仍小漲約50美元，煉鋼成本持續增加。

先前在鎳原料成本高漲帶動，燁聯9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元。

伴隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元；在外銷價格部分，5月漲60~80美元，6月漲0~30美元，7月漲30美元，8月續漲80~100美元，9月更大漲180~200美元。

另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲，漲幅亦同步。隨著燁聯10月內外銷盤價均開平，預期唐榮10月盤價也可能維持平盤。

(時報資訊)