孟耿如出席「高雄青時尚大賞入圍公布記者會」。(高雄市政府青年局提供）

藝人孟耿如29日身穿設計師Daniel Wong服飾，出席「高雄青時尚大賞─大港潮起來」入圍公布記者會，跟高雄很有緣的她，個人展覽現正在高雄展出，一提到高雄，孟耿如立刻聯想到高雄捷運的美麗島站，她說，「我在高雄的展覽、這次活動的主視覺，和美麗島捷運站一樣，顏色都很繽紛colorful，都是用鮮明的顏色色塊拼貼而成。如果是我來參加比賽，我會用鮮明的色彩搭配傳統的圖騰，製造衝突感。」

孟耿如從小就喜歡畫畫，媽媽是旗袍設計師，小時候她很愛在媽媽身邊看她畫設計圖，耳濡目染之下對設計也非常感興趣，她覺得自己的藝術細胞應該是遺傳自媽媽，「我和媽媽都是左撇子，圖像思考，在家裡我跟她最愛畫畫，及動手做東西。」設計對她來說並不陌生，童年的課本、稿紙都是她創作的園地，「我以前上作文課，文字只寫3、4行，稿紙的空白處都是我的畫，記得老師的評語：『希望有一天妳的文字也能跟妳的圖一樣豐富』，現在回想起來很好笑。」

「高雄青時尚大賞─大港潮起來」此次徵件數超過130組，今公布入圍名單，孟耿如鼓勵參賽者，「如果你沒有入圍，不要灰心，當我開始藝術創作時，我自己也投了好多比賽，但都落選沒得獎，過程我覺得很好玩，這件事情是一個勇氣，為自己的夢想往前踏出一步，不要因沒入圍就灰心，覺得自己不夠好，沒有一件事情是容易的，大家開開心心，參加比賽得到收穫，勇敢往前，才是最重要的。」

她以前覺得設計必須要科班出身，後來學藝術的朋友鼓勵她，設計沒有絕對的對錯，用自己的熱情去摸索，她才開始投入藝術創作，接觸很多媒材、參展。她表示，先生黃子佼是她創作上很重要的一個聆聽者，「我需要一個會跟我講實話的人，我蠻常創作完會拍照給他看，大部分身邊的人看了不喜歡也會跟我說很棒，佼哥不喜歡會直接講，是關鍵。」也因為佼哥的關係，孟耿如常常去看很多展覽，某方面也吸收了很多創作的養分。

她曾經和黃子佼到新崛江商圈旁邊小市場逛街，直呼好像到了日本鄉下的市場，「賣的東西也都很特別，像明星花露水，也不是說真的要去購物，但是去感受那個氛圍跟感覺，覺得很有趣。」

她今天早上5點半起來梳化，從台北南下，一路上都覺得有點睏，但到了現場發現大家(高雄民眾)都很熱情，高雄的街道很寬大，視覺上看起來很舒服，天氣又好，每次來到高雄都可以感受到滿滿的活力。

(中時 )