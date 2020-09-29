「小鬼」黃鴻升16日因主動脈剝離造成血管阻塞驟逝，享年36歲，黃鴻升的離世留給外界無限惋惜，節目《綜藝玩很大》近期則透過社群網站分享小鬼在節目與私下的點滴，日前播出「永遠的小隊長」懷念特輯，曝光小鬼敬業又暖心的一面，而《玩很大》日前則悄換臉書和Youtube的封面照，讓網友看了都不禁鼻酸。

節目《綜藝玩很大》日前在Youtube頻道播出「永遠的小隊長」懷念特輯，公布小鬼生前親民的一面，並曝光電視沒有公開的片段，影片最後還曝光手寫信「鬼哥，謝謝你來夢裡告訴我們，你很好，你的那句對不起，我們收下了，這次換你上去setting，我們一到，就開錄囉！」

《玩很大》曝光新封面照，是吳宗憲和KID站在地球上，小鬼則站在另一個星球開心笑著。（圖／取材自綜藝玩很大Mr.Player臉書）

同時，《玩很大》日前則悄悄更換臉書和Youtube的封面照，是吳宗憲和KID分別穿著紅隊、黑隊的衣服站在地球上，而穿著黃隊衣服的小鬼則是站在另一個星球，3人都開心笑著，彷彿小鬼都沒有離開過，他永遠是《綜藝玩很大》的小隊長。

而節目還寫下「想你的時候抬起頭看看星空」，這句恰好是吳宗憲為小鬼寫的《天堂有多遠》的歌詞，照片也讓網友看完都揪心說：「開心的鬼哥 在另一個星球 開心的看著我們~」、「喜歡這個封面」、「大家都要好好的！鬼哥在他的星球，也會好好的！」、「大家都要振作精神 我相信在天上的小鬼也希望你們好好的」。

(中時新聞網)