美國總統川普的防疫愛將、白宮防疫小組成員阿特拉斯自任職以來爭議不斷，除了防疫政策處處與白宮防疫專家相差極大卻討好川普之外，甚至稱「多少人確診不重要」、建議改採極度具爭議的「群體免疫」等說法，讓美國疾病預防與管制中心主任芮斐德私下直嗆阿特拉斯向川普提供的防疫政策完全是誤導，「他的話沒一句可信的」。

據美媒《NBC News》報導，芮斐德（Robert Redfield）25日與同僚在電話中提到，阿特拉斯（Scott Atlas）正以錯誤資料向川普提出關於戴口罩防疫的有效性、年輕族群不易確診以及群體免疫的潛在優點，「他說的每個論點全是錯的」。阿特拉斯是胡佛研究院研究員的神經放射學專家，但並無公衛背景，他於8月由川普新聘加入白宮防疫小組。

報導指出，在擔任防疫小組成員之前，阿特拉斯先前經常是《福斯新聞》的來賓，大力支持重啟國門等川普所力推的政策。而自從他加入之後，成為川普諮詢防疫政策時間最長的顧問，特別是近期川普在向媒體討論疫情時，都可以看見他的身影在川普附近。

報導稱，反觀如國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）以及防疫小組最高成員柏克斯（Deborah Birx）等主要防疫成員，一再反對阿特拉斯的防疫政策，且過去一周的新增確診比率攀升22%，全美有24州內的7日通報確診數比前一周還要多，至今全美已有7百萬人確診，20萬人死亡。

不過，阿特拉斯對此發聲明表示，自己所說的一切都是根據資料與科學，說法與包括史丹佛、哈佛與牛津等全球許多頂尖醫療專家有共鳴，白宮也表示，川普與在聯邦政府內部以及外部的專家諮詢疫情，有時彼此之間並不認同，而川普是基於他所聞的資訊來決策資訊，藉此挽救性命並平安地重啟國門，同時強調「包括總統在內，都建議不能保持社交間距的每一位都必須戴上口罩」。

(中時新聞網)