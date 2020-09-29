全身皮膚癢爆！小兒科醫師陳木榮分享，1歲孩子全身很癢，像猴子一樣抓不停，仔細檢查後發現，孩童的手指縫有個「蟲穴道」，推測是疥瘡。醫師坦言，此病傳染力超強，醫護聽到都會忍不住後退一步，開藥後孩童的症狀緩解，但爸媽與姊姊卻中鏢。

小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》上分享，曾遇過媽媽帶1歲的孩子來看病，因為孩子全身很癢，就像隻猴子一樣東抓西抓，完全停不下來，起初診斷以為是過敏，便開了藥物給他，結果一周後回診，孩子的症狀加劇，皮膚變得更紅、更腫。

陳木榮表示，後來他們仔細觀察孩童的皮膚，最後在手指指縫的位置，發現了一個紅紅小小的蟲穴道，因為「疥蟲」會鑽進皮膚表皮裡面造成一個隆起，而藉由這個蟲穴道，醫師也推測孩子是感染了「疥瘡」。

陳木榮坦言，其實醫護只要聽到患者是感染「疥瘡」或可能是疥瘡，第一個動作都會忍不住後退一步，因為其傳染力真的很強！

陳木榮也告知孩童母親，回去之後務必要用開立的藥膏、藥水，仔細塗抹在孩子身上的每個縫隙，包括肛門縫也都不能忽略，經過2週治療後，孩子的症狀的確改善許多，但再隔一週後，爸爸、媽媽與姊姊竟然全都中鏢。

(中時新聞網)