經發局張峯源強調，精密機械園區標準廠房，還有38個單元正在招租中。（陳世宗攝）

臺中市議會29日進行「工業區開發基金預算109年超支併決算」專案報告，市議員楊正中質詢說，精密二期前後進行3次契約變更，卻在完工驗收後再增工程費，是否有「內神通外鬼」？要求移送政風處調查是否有營私舞弊情形？經發局強調，還有38個單元正在招租中。

楊正中說，臺中市精密機械園區標準廠房在2017年2月16日申報開工，2018年3月20日第一次變更契約為10億9321萬；2018年8月21日第二次契約變更，增加了605萬，不到2個月後又做了後續擴充契約變更，經費再增加1億8030萬元，到2019年9月25日標準廠房完工。

楊正中表示，2019年9月26日又進行契約變更增加700萬元，到2020年5月15日驗收完成後，經費又增加4518萬；其中包括工程經費增列、申請綠建築規費、消防檢查改善，頂樓欄桿工程費等，精密機械園區標準廠房總共花13億3947萬元興建。

經發局指出，目前39個單元已出售1單元，其餘38個單元採出租方式辦理，市府考量今年多數企業受新冠肺炎疫情影響，為振興經濟、拚經濟，以平均租金每坪300元優惠價格出租；於9月11日公告受理申請，10月13日截止。

經發局強調，該局25日於精密園區服務中心活動中心舉行出租說明會，當日參與廠商踴躍，陸續有機械設備、齒輪加工業、光學儀器設備、自行車業及醫療器材等製造業廠商已至現場參觀，顯示進駐意願踴躍。

(中時 )