你知道乘坐台北姊運可以參觀世界最長祕密滑梯道？還能找到CNN推薦必吃雪花冰？因疫情影響雖然出國旅行的自由被限制，但是人們想要外出呼吸新鮮空氣，替身心舒壓的渴望不變。在無法出國的情況下，事實上正是國人認真認識台灣的好機會！臺北捷運今日攜手旅遊電商KKday，共同打造Metro Holiday X KKday專屬旅遊平臺，搜羅捷運沿線好吃、好喝、好玩的體驗行程，讓大家搭乘北捷就能來一趟輕旅行，探索台北秘密景點，放鬆身心！

臺北捷運路網貫穿大臺北地區，沿線有許多知名、私房景點，因此推出全新Metro Holiday單元，首波與KKday合作，嚴選出4大精選旅遊主題，包括捷運客製懶人包一日遊行程、捷運各線單品體驗行程、北捷自有旅遊商品、精選KKday大臺北熱門商品等，更攜手打造「團團有好康，處處有驚喜」獨家優惠，只要在「台北捷運GO APP」內點選捷客遊（KKday）選項，連結至專屬平臺購買團體旅遊行程，5人成行就有1人有機會獲得3500點KK points（價值500元）；10人以上成行就有機會1人費用全免，揪越多人省越多，想在大臺北地區旅遊絕對不可錯過。

此外，凡是「台北捷運GO APP」會員，可於9月29日下午3時起至10月4日為止，至專屬旅遊平臺登記參加抽獎，有機會獲得價值1,499元的北投會館捷客背包任我行雙人套票，可享捷運列車手作課程、臺北捷運24小時票2張(經車站驗票閘門自動感應啟用後，連續24小時內可不限次數、里程重複搭乘臺北捷運)，另贈送北投會館住宿一晚；每月再加碼推出限量95折優惠券，可折抵專屬平臺上各項旅遊行程商品，送完為止。

KKday平台是為替旅客帶來更便利的旅遊服務而生，透過與台北捷運公司結盟，拓展Metro Holiday旅遊單元，包裝台北捷運各線行程，讓捷運不只是捷運，更能透過旅遊體驗加乘，讓台北旅遊元素更加豐富多元！

(科技)