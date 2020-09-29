國民黨主席江啟臣今天出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會開幕典禮致詞時表示，台商出去賺錢、賺名聲、賺宣傳，有事沒事政府還要靠他們，所以說台商是台灣最堅強的後盾。

江啟臣致詞時除了歡迎台商們再次回台參與一年一度的世界台商大會盛會，也特別感謝第26屆總會長施至隆任內對世界台商總會的帶領。他說，他與施總會長多年前在新加坡相識，一路以來看見其於各地台商會至世界台商總會貢獻良多。主席亦向接棒的梁輝騰總會長恭喜致意。

江啟臣表示，世界台商會是台灣經濟最堅強的後盾，有他們讓台灣可以走得出去，不只出去賺錢，還出去賺名聲、賺宣傳，有事沒事政府還要靠他們，所以說台商是台灣最堅強的後盾。

江啟臣請在場台商們為自己的貢獻掌聲鼓勵，同時，他亦代表國民黨團向所有台商朋友致意，強調在立法院不分朝野黨派，對台商的支持都是一樣的，並承諾立法院一定會當台商後盾，能夠替台商服務的也一定全力以赴，感謝台商會對經濟的打拚、對台灣在國際上出錢出力。

江啟臣最後表示2020年事情特別多，疫情對世界的影響也極大，但危機就是轉機，有挑戰就有機會，他堅信台商絕對會把握這次的轉機，在世界產業鏈的洗牌重整當中，找到自己最佳的戰略位置，並預祝台商朋友中秋佳節愉快，歡迎台商隨時回來走走。

(中時 )