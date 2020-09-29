為防非台灣製口罩混充，中央流行疫情指揮中心規定，24日起藥局只能販售打上「Made In Taiwan」、「MD」雙鋼印的實名制口罩，違者不排除停止配送。然而口罩雙鋼印上路才5天，就有藥師抱怨口罩狀況百出，出現沒鼻樑條、連體嬰口罩，讓他大嘆「國家隊加油吧，這樣打壞自己信譽，累死藥師啦」。

口罩雙鋼印實施後，藥局竟出現連體嬰口罩。翻攝自 臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》

這名藥師在臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》PO出照片，滿滿都是口罩瑕疵品，鼻樑條不是外露就是直接掉落，或是乾脆沒有，甚至還附帶「連體嬰特殊口罩」讓藥師很無奈，直呼他原本也不想發文，「只是，從要求雙鋼印到現在5天，就5天而已，有3天都出問題，是我太倒楣嗎？還是真的各口罩商得檢討一下了」。

雙鋼印後，口罩鼻樑條有瑕疵的變更多。翻攝自 臉書《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社》

對此，網友紛紛留言，「趕工，追貨下的口罩……」、「感覺實名制交差用的，各家品質都低於其市售的」、「國家隊怎麼了？」、「難怪一大推人都不去領」；也有許多人感謝藥師，「能有像您有心一個個檢查商品品質的藥師真沒幾個，感謝！」、「辛苦了，謝謝您辛苦把關」。

(中時新聞網)