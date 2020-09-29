LED封裝龍頭億光（2393）公告，旗下投資公司百誼投資認購泰谷光電（3339）私募普通股，認購價2元，總計認購314張，合計億光、百誼投資對泰谷光電的持股攀升至15.4％；億光出清晶電（2448）持股之後，泰谷是唯一一家億光、晶電均持有股權的LED廠。

泰谷光電日前應主管機關要求，公布8月自結損益，單月營收達6,623萬元，單月每股盈餘0.01元，年增115.1％，與去年同期相較轉虧為盈。

而原為大股東的億光，29日更公告透過百誼投資，增持泰谷私募普通股，張數達314張，每股認購價格為2元，總交易億金額達63萬元，百誼投資對泰谷的持股將從5.41％略增至5.74％，加計億光電子持股9.66％、9,291張，合計億光對泰谷的持股水位略增至15.4％。

泰谷資本額9.62億元，原為LED晶片廠，除了億光是大股東之外，晶電及其旗下投資公司亮點投資，也分別持有泰谷21.05％、2.72％股權，合計晶電集團持有泰谷23.77％股權，持股比重超過億光。

(工商 )