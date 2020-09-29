面對近期台美股市雙雙出現震盪回檔走勢，存股策略再現投資好契機，永豐金證券指出，「定期存股」的優勢在分散進場風險，不論股價高低持續紀律投資，下跌時可以買得更便宜，以美股2015年1月至2020年9月為例，其間歷經英國脫歐、聯準會縮表、美中貿易戰及今年的肺炎疫情，大盤回檔不間斷每月持續定期定額投資，S＆P500總報酬率達33.8％，納斯達克指數總報酬率更高達86.5％。

永豐金證券表示，對於不知道如何找買點，也無法花太多時間盯盤的投資人來說，存股是相當理想的投資策略，以定期定額存股選擇一檔適合標的持續投入，透過每年股利與長期股價的增長，達成長期的利滾利效果，著名的投資大師彼得林區曾說過，存股可能是更適合一般投資人的方法之一。

從實際股價的歷史回測可以看到長期存股的投資威力，永豐金證券指出，假設投資人從2015年1月至2020年9月，每月月底提撥500美元（約台幣15,000元）定期定額投資，以美國S&P500對應的ETF（SPY），及對應Nasdaq 指數的ETF（QQQ）進行實際回測，SPY總報酬率達33.8％、淨獲利約8,247美元（約台幣24萬7410元），QQQ則更為強勢，總報酬率86.5％、淨獲利約24,366美元（約台幣73萬980元）；同樣條件下，假設投資人每月投入台幣15,000元投入台股0050 ETF的存股，總報酬率為31％、淨獲利台幣32萬4,320元。

這段期間內，市場遭遇多次重大利空事件，包括2016年英國脫歐、川普當選，2017年聯準會縮表，2018年美中貿易戰，2020年Covid-19，均面臨股價大幅修正，回測顯示存股要能持續紀律，能讓單位成本降低，顯示長期存股可有效對抗市場逆風的特性。

另外，永豐金證券將回測期間縮減為三年，假設投資人只有在前三年存股，後續就停止累積，SPY總報酬率48.2％、淨獲利也有7,151美元，QQQ總報酬率123.7％、淨獲利也有19,373美元，顯示選對長期成長的市場標的，可以讓累積的資產搭上收獲的順風車。

永豐金證券表示，定期存股的策略包括「3不1要」，不須盯盤、不須選股、不須擇時、要持續堅持，從過往回測績效來看表現也相當亮眼，值得投資人作為累計財富的主要策略。

(工商 )