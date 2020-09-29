「桃園青埔」近期可說是桃園第一熱門景點，今年夏天包括時尚飯店、購物商城紛紛進駐，連最受矚目的國家級水族館也選址在此，讓過去大家比較陌生的青埔，瞬間變身成熱門地標。從IKEA桃園店、COZZI Blu和逸飯店桃園館，到Xpark水族館、新光影城等一系列店家陸續開張，預計2022年完工的「市立美術館」，將成為下一個最受矚目的打卡新景點。

桃園首座「市立美術館」近來討論度高，未來將以「一大館、三小館」呈現，包括兒童美術館、橫山書法藝術館和中路美術館等等，預計落成後會舉辦展覽、文化表演、設計師進駐等相關活動。

青埔新景點桃園美術館「玻璃山丘」森林系藝術空間超好拍。(圖/截自YouTube／TMoFA桃園市立美術館）

青埔 Xpark 族館是日本橫濱「八景島水族館」首座海外分館。（圖／業者提供）

桃園市立美術館中的母館座落於青塘園區，以新穎的「山丘」為建築造型外觀，巧妙融入青塘園及周邊地景，設計概念上共包含「箱空間」、「山丘」以及「夾層空間」，山丘斜坡的設計更形塑了良好視野，能俯視整體廣場與青塘園的優美風光。

現在想吃美食、逛街購物甚至是去水族館、看電影等等，都能在青埔獲得滿足，看好青埔鄰近高鐵、捷運站，有雙鐵共構的便捷優勢，建商也紛紛在青埔特區插旗，買氣及詢問度都很熱烈。

(中時新聞網)