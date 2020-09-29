小栗旬片中飾演曹操。（車庫娛樂提供）

山田孝之片中飾演黃巾。（車庫娛樂提供）

城田優片中飾演呂布。（車庫娛樂提供）

《三國志》竟然是喜劇！由《銀魂》鬼才導演福田雄一所打造的全新電影作品《新解釋．三國志》，集結大泉洋、小栗旬、山田孝之、渡邊直美、橋本環奈、城田優等黃金卡司，一同打造出超乎想像的異色《三國志》。

《新解釋．三國志》以西元約200年的中國後漢為時代背景，敘述魏國曹操（小栗旬飾）、蜀國劉備（大泉洋飾）、吳國孫權（岡田健史飾）三國分立的局勢下，驚心動魄又幽默十足的故事。在日本《三國志》的題材一直深受歡迎，不斷被改編成小說、漫畫、動畫、遊戲等，是深受日本民眾喜愛的歷史衍生作品，這次福田雄一導演將以獨特的風格，自編自導重新解釋這段歷史。

此外，《新解釋．三國志》的選角名單也造成話題，由大泉洋飾演「劉備」、室剛飾演「孔明」、佐藤二朗飾演「董卓」、小栗旬飾演「曹操」、山田孝之飾演「黃巾」、賀來賢人飾演「周瑜」、橋本環奈飾演「黃夫人」，而其中最受矚目的非渡邊直美所飾演的「貂蟬」莫屬，網友都十分好奇渡邊直美將如何打破觀眾的既定印象，詮釋出不同以往、耐人尋味的「貂蟬」一角。

台日混血「諧星界女神」渡邊直美這次演出絕世美女「貂蟬」，她笑說：「收到出演邀約時，不知道為何我以為自己要演的是張飛，一開始讀劇本時我就在背張飛的台詞，還心想真是個強勁的角色啊，後來才發現搞錯了！」她開心表示：「沒想到我要飾演的竟是被兩名男子爭奪的絕世美女！」

在某場戲中，福田雄一導演告訴渡邊直美可以自由發揮，渡邊直美透露：「正式拍攝時，導演到最後遲遲不喊『卡』，我就乾脆攤牌開始做出奇怪的舉動，當福田導演笑著說『OK』時，我莫名感到很興奮。」電影12月11日在台上映。

(中時 )