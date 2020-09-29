桑葉也能做香鬆？農委會苗栗農業改良場利用蠶寶寶吃的桑葉，研發「桑香鬆」產品，結合桑葉香氣及海苔酥脆口感，推出兼具機能性與美味的新奇食品，相較於傳統海苔鈉碘含量高，桑香鬆鈉含量減少60％，碘減少56％，適合甲狀腺機能亢進、三高及心血管疾病等代謝症候群患者使用。

桑葉富含多醣類、多酚、類黃酮、生物鹼及多種胺基酸等機能成分，近年來逐漸為國際保健市場關注，苗栗農業改良場自2018年起積極進行桑葉機能成分的研究與產品開發，本次首度發表將桑葉應用於食品調料的新技術，為桑葉的嶄新應用，同時為消費大眾帶來健康新選擇。

苗栗農改場場長呂秀英表示，桑葉含有許多對人體有益的成分，包含蛋白質、多種胺基酸、多酚化合物、類黃酮及可溶性醣類等機能性成分，是常見的藥食同源植物。而現代人因生活忙碌及飲食習慣改變，甲狀腺機能亢進、三高及心血管疾病等代謝症候群患者日與俱增。

為了滿足這些族群對於香鬆食品的需求，苗栗場特別以富含機能性的桑葉，取代一般市售香鬆產品添加的含碘海苔，其中鈉含量減少60％，碘減少56％，也利用枸杞的天然甘味取代砂糖與人工糖精，開發出兼具美味與健康的桑香鬆產品。

呂秀英指出，桑香鬆的製作技術需以瞬間殺菁的方式保留桑葉原味與香氣，再透過中低溫烘烤呈現海苔酥脆口感，經由多次配方組合調和出少糖、減鈉、低碘的成品，每100公克的膳食纖維含量高達17.7克，較一般海苔香鬆高2.4倍，是牛蒡的3.5倍、燕麥的2.1倍，為國內首個「機能性」香鬆產品。

該技術轉移以食品加工業、農會及產銷班等為推廣對象，期望產業共同發展桑葉多元加值利用，發揮創新價值與增加農民收入，預計技轉案簽約後1年內即有相關產品上市，供消費者選購。

(中時 )