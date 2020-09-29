苗栗縣政府為提升縣內農產經濟價值，邀請花蓮區農改場分享中草藥栽培與管理技術，提供農民多1種經濟作物試種參考。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為提升縣內農產經濟價值，邀請花蓮區農改場分享中草藥栽培與管理技術，提供農民多1種經濟作物試種參考。（巫靜婷攝）

中草藥「當歸」以直播方式栽培，收穫的當歸根部，主根較大。（巫靜婷攝）

中草藥「丹參」根部清洗後，依大小分級包裝。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府為提升縣內農產經濟價值，參考花蓮經驗鼓勵農民試種中藥材「當歸、丹參」，今年農業處委託苗栗縣有機良食生產合作社，先行試作，將於10月起陸續移植中草藥幼苗，預計明年6月產出，觀察栽培成果後，中草藥作物若適應良好、產量足夠，可推廣栽種增加農民收益。

農業處農務科，29日在西湖鄉的苗栗縣有機良食生產合作社，舉辦中草藥栽培技術與管理講習會，邀請花蓮區農改場分享種植當歸、丹參的經驗與技術，吸引20多名來自各地的農民參加。農務科指出，縣內較欠缺高經濟作物，西湖鄉種植中藥草面積不到5公頃，許多人是種興趣的，沒有量產。

參與講習會的胡姓農友表示，之前買了4000多棵當歸幼苗，分散於苗栗、馬拉邦山、南庄鹿湖及拉拉山試種，苗栗種得不太好，馬拉邦山種得不錯，但相較起來拉拉山種得最好，測試結果當歸怕熱，因此地理位置最好氣候要冷，移植時間也很重要，當時在3、4月種，所以失敗率大增。

苗栗縣有機良食生產合作社理事主席張智傑表示，以前農場都種雜糧、水稻，今年首次嘗試種中草藥，目前已經整理好約1分地試種當歸、丹參，10月起陸續移植，經花蓮區農改場技術支援，加上部分與聯合大學合作，實驗溫室AI技術栽培，監控溫度、溼度，若試種得好，農民就多1種經濟作物的選擇。

張智傑是農委會第1屆百大青農得主，自創「強稻」、「梵穀」品牌，致力推廣食農教育，並獲得有機認證，農場採1條龍產銷，不論農機具或儲藏設備都很完善，因此被縣府相中為首波試種對象。張智傑說，農作物「產製儲銷」，產出容易，最重要是儲藏技術及加工製造包裝，若能克服，才能真正達到經濟效益。

(中時 )