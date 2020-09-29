繼電影《陽光普照》將代表台灣出征第93屆奧斯卡金像獎最佳國際影片獎殊榮之後，由鍾孟宏監製、《陽光普照》編劇張耀升首度執導，集結金馬影后桂綸鎂與陽光型男楊祐寧首度化身銀幕情侶檔的愛情荒謬喜劇《腿》，29日也宣佈入選第33屆東京國際影展「世界焦點」（World Focus）單元，讓台灣電影接力閃耀國際。

張耀升導演用一段充滿黑色幽默的尋腿旅程描繪愛情的模樣，他表示一直很想寫出一個非典型的女性角色，因為在華語影壇中積極主動的女性比較少，即使有也不太受社會歡迎，因此桂綸鎂在《腿》中負責了所有衝撞跟冒險，他說：「桂綸鎂過五關斬六將，原本只覺得她又盧又煩，但是到了最後，她會讓人佩服，最後的深情告白更讓人感動。」

而這隻《腿》不僅是愛情旋風腿，這股旋風更橫掃國內外影壇，不僅與《同學麥娜絲》攜手榮膺本屆金馬影展雙開幕影片，更光榮入選本屆東京影展，讓電影期待度持續飆升。

(中時 )