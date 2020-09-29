共機頻頻擾台，正值兩岸關係緊張的時刻，台北市議員徐巧芯表示，台灣應該調整兵役制度，全面調回徵兵制，且女性也要當兵。對此，網路平台進行一項民意調查，詢問網友是否贊成女性應該義務當兵。

徐巧芯在網路節目中表示，從最近的民調可以看到，兩岸空軍頻頻起飛，讓民眾感到相當不安，可能會有戰爭的想法在民間不停蔓延，認為台灣的兵役制度應該要有改變，把目前的募兵制全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，並強調自己也願意。

《yahoo》舉辦投票活動，問「女性是否該義務當兵？」投票時間今（29）日開始，至10月4日截止。截至今日下午3點半左右，有1千多名網友參加投票，其中859人贊成女性應該義務當兵，表示「實現真民主，兩性平等」「全民皆兵，哪裡有在分男女」「平權就應該」，認為可視情況決定內勤或外勤出操，現在其實也有很多女生在當兵，如果有一天戰爭真的來臨，連一點生存能力都沒有，也無法幫助別人，才要來怪說當初沒有培養妳們，讓妳們只能等死嗎？

另外有273票反對女性義務當兵，網友說「女生怎打仗」「台灣不是以色列，狀況大大不同」「男女本就不平等，從職場上就看的出來」，有人則表示，女性要面臨生理期的不舒服、生小孩的辛苦，除非男生也有生理期、要生小孩，再來談男女當兵要平等，且萬一打仗誰來顧小孩？

(中時新聞網)