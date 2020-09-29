美中科技戰持續，繼華為禁令後，中芯也遭美祭制裁令，台半導體股近日挾轉單題材猛攻一波，龍頭股台積電(2330)也是主力之一，惟今日股價開高漲至435元後，面臨月線反壓，盤中翻黑落於低檔休憩，拖累大盤跟隨轉跌，台積電相關概念股也呈現分化走勢，其中，創意(3443)、光罩(238)、信紘科(6667)等紛紛走弱，而弘塑(3131)、昇陽半(8028)、世芯-KY(3661)、帆宣(6196)等則持續逆勢而上，整體呈現漲跌參半之勢，終場台積電收低0.12%、為431元，世芯-KY則收高2.39%、為471元。

日前資策會MIC預期，華為在美禁令生效前積極備貨，手機晶片庫存可因應到明年首季需求，5G基地台射頻晶片可因應明年全年需求，因此，華為禁令對台積電影響輕微；而中芯禁令影響上，外界原本樂觀預期，在成熟和先進產能有所進展及科創板上市提振下，長期看好中芯有機會趕超台積電，但美國禁令可能延緩中芯成熟產能擴充和先進製程推進，再次拉大中芯與台積電距離，至於轉單效應，部分外資認為，由於台積電先進製程領先，與中芯的產能重疊度低，且台積電目前產能滿載，受惠空間可能不及聯電。籌碼面，台積電本月以來遭三大法人偏空操作，其中，外資本月以來累計賣超76054張、投信賣超7085張、自營商賣超9034張，合計三大法人共賣超92173張。

而美中貿易戰升溫，中國全力加快CPU國產化及去美化，世芯-KY獲多款龍芯及飛騰的Arm架構處理器委託設計(NRE)及特殊應用晶片(ASIC)量產訂單，下半年7奈米NRE接案量增加及ASIC量產出貨明顯提高，可望助益營收及獲利逐季改寫新高。籌碼面，世芯-KY本月以來呈現土洋對作，統計9月至昨日止，外資合計賣超7390張、投信買超2613張、自營商買超69張，合計三大法人累計賣超4708張。股價方面，本月以來股價仍沿5日線上下震盪，期間盤中最高價為高581元、最低為400.5元，震盪幅度近3成，今日盤初最高攻上480元，但在台積電轉跌後，盤中漲勢也壓縮至約1.5%，終場則收漲2.39%、為471元，後勢股價能否跟上營運期待，可多加關注。

(時報資訊)