在連續假期的前夕，韓股在華爾街隔夜的上漲提示下延續漲勢，韓元和基準公債殖利率亦上揚。

周二南韓KOSPI指數收漲19.81點或+0.86%，為2327.89點，為連續第三個交易日收漲。外資為淨賣家，今日在主板賣超738億韓元(約6311萬美元)，罕見出現連續第七個交易日的賣超。

南韓今日新增確診數為38名，但是政府在連假前夕仍實施稍嚴格的社交管制措施。

美國民主黨人推出2.2兆美元刺激草案，尋求與共和黨人進行突破性對話。眾議院議長裴洛西表示是一個機會，與財政部長仍可達成交易。

首爾交易所主要大型股收漲。三星電子收漲，報5.82萬韓元；SK海力士漲1.82%。

主要生物製藥股和化學電池股皆上漲。

網路股Naver和Kakao分別下挫0.67%和1.22%，在疫情前景逐漸改善下，不利於居家股。

韓元上漲0.35%，1169.5韓元兌一美元。南韓金融市場今日結束本月交易。韓元本月上漲1.6%，本季則大漲2.9%。

最具流動性的三年期國債殖利率增加0.3個基點，為0.846%。

(時報資訊)