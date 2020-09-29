智慧餐飲科技業者iCHEF今（29）日宣布再獲新一輪資金1.5億元挹注，將用於研發加速、服務提升、擴大整合3方向強身，同時宣布將整合LINE，使消費者方便運用LINE來點餐及支付，店家則可活用POS消費紀錄進行精準分眾行銷。

iCHEF此次宣布將整合LINE官方帳號API，以整合LINE Pay為首發支付夥伴，餐廳可在自家LINE官方帳號中的圖文選單上，綁定其iCHEF點餐網站連結，透過QR Code等方式導流，讓消費者能方便運用LINE來點餐與支付，並享受與POS整合的現場效率優勢。

iCHEF指出，藉此除讓消費者使用iCHEF點餐網站時可用LINE ID直接登入、透過LINE接收訂單處理狀況訊息外，iCHEF店家也能輕鬆活用自身POS裡的消費紀錄，依據消費力及消費餐點等資料，精準分眾發送LINE訊息推播。

iCHEF共同創辦人程開佑表示，隨著後疫情時代外送需求穩定化，餐廳營運成長需要新動能。iCHEF除了整合提供店家LINE申辦服務、與LINE Pay支付整合，藉此提升店家現場人員效率外，iCHEF要協助餐廳，讓LINE點餐中的會員資料成為小店業績成長的資產。

程開佑指出，此次與LINE整合，將讓享用LINE行銷的老闆，可透過POS裡自動累積的資料，將LINE會員依照飲食習慣分群、並精準進行LINE分眾行銷，讓台灣15萬間小餐廳的數位行銷能力能輕鬆大躍進。

(時報資訊)