立院第一會期結束，公督盟和口袋國會分別公布朝野立委表現結果，其中，藍委林奕華獲得這兩個單位的優秀立委肯定。對此，林奕華感謝選民支持，也表示她會努力認真不負所托。

公督盟和口袋國會公布第十屆第一會期立委評鑑結果。公督盟此次評鑑共選出30位優秀立委、7位待觀察立委。而口袋國會公布的評鑑結果為，曾銘宗(國，不分區)、劉建國(民，區域)、賴瑞隆(民，區域)、謝衣鳯(國，區域)、鍾佳濱(民，區域)；洪孟楷(國，區域)、鄭天財(國，區域)、陳亭妃(民，區域)、蘇巧慧(民，區域)等9位委員，在全院及委員會表現都獲口袋國會推薦，穩定突出的問政表現，實屬不易！

其中，林奕華同時受到兩個單位的肯定。她在臉書發文表示，今天公督盟和口袋國會同時公佈了本屆第一會期的優秀立委名單，她很榮幸能被具有公信力的兩個團體皆評鑑為優秀立委，這樣的殊榮是對她專業問政的肯定！

林奕華更表示，在此要感謝我的夥伴們，這是屬於團隊的共同榮耀；也要謝謝大安區以及支持我的朋友們，她絕對會認真努力，不負所託。新的會期中，她接任國民黨團書記長，有許多重要的議題需要在國會被推動或監督，她一定會繼續全力以赴。

(中時新聞網)