哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫29日與華城電機股份有限公司（華城電機）簽署機艙組裝廠工程合約，預計於2022年第三季完工，落實經濟部工業局「機艙組裝」在地化。

CIP表示，彰芳暨西島離岸風電計畫以開發商角色催生本次機艙組裝廠的誕生，透過媒合國際風機系統大廠台灣菱重維特斯（MVOW）以及國內重電大廠華城電機，讓機艙組裝廠成功落腳台中港。華城電機機艙組裝廠鄰近36號風機預組裝碼頭，利於風機零組件裝載並運輸至外海場址進行安裝。未來機艙組裝廠完工後，MVOW將進駐啟用，展開風機組裝作業，主要供應彰芳、西島及中能三案所需，另也可供其他同樣有需落實機艙組裝在地化項目之風場計畫所使用。

CIP台灣區董事總經理許乃文指出，扶植台灣本土離岸風電產業鏈是CIP不變的目標，彰芳暨西島離岸風場計畫自提交產業關聯執行方案，並於2019年12月底獲經濟部工業局正式通過後，便積極與華城電機洽談合作，雙方繼今年5月底簽署先期設計合約後，本次工程營建合約的簽署更進一步落實產業關聯承諾，幫助國內供應鏈業者學習關鍵know-how，帶動產業技術升級。

華城電機許邦福董事長表示，很榮幸在嚴格的評鑑遴選之下，能成為CIP及MVOW在離岸風力發電在地產業關聯化的合作伙伴，期許在CIP及MVOW的指導之下，如期如質完成廠房增改建，讓後續機艙組裝作業能順利進行，為國家綠能政策盡最大努力。同時也希望藉由本次合作，跟隨CIP及MVOW在台灣以外的國際市場發展，以及結合華城電機既有的外銷實績優勢下，能將公司旗下之電力產品及服務再進一步推向國際綠能發電市場。

CIP補充，機艙組裝廠現階段已開始執行細設作業，預計今年底前／明年初完成請照，並預計於明年春節後動工、2022年第三季完工。而為使台灣風機本土化的能量能持續，健全在地供應鏈，彰芳暨西島離岸風電計畫及華城電機亦敦促政府即早公告區塊開發及相關招商辦法，使產業鏈間的合作關係與方向能更為地明確，並立基於雙方現階段組裝廠工程開發案之上，瞄準第三階段區塊開發機會，延續、深化彼此合作關係。

(工商 )