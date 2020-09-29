針對秋節連假市警局交通大隊預先準備規劃酒駕取締專案勤務。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

中秋節連續假期將屆，民眾過節歡聚烤肉，亦是飲酒的高峰期間，為有效防止酒駕事故案件發生，市警局預先規劃酒駕取締專案勤務，天天不定時執行酒駕大執法，以保障民眾用路安全，市警局也強調，台中市109年1至8月酒駕肇事死傷人數為156人，較108年同期減少85人，大幅下降35％，降幅為六都第一。請駕駛不要輕忽警方酒駕零容忍的決心。

台中市警察局指出，酒駕肇事往往造成人員死傷及財產損失，讓許多家庭破碎、使國家付出了極高的社會成本，事故防制一直是警方努力的目標。台中市有鑑於中秋節連續假期將屆，民眾過節歡聚烤肉，也是飲酒的高峰期間，飲酒行為勢必增加，為有效防止酒駕事故案件發生，市警局早已預先準備，規劃酒駕取締專案勤務。透過綿密的勤務規劃，連假期間天天不定時執行酒駕大執法，讓民眾知道「只要酒駕隨時會被抓」，以杜絕民眾僥倖心態，展現警方「酒駕零容忍」的執法決心，保障所有民眾用路安全。

市警局針對轄區易發生鬥毆治安埸所、酒駕、危險駕車違規肇事時段及路段，由15個分局及交通警察大隊同步實施封閉式的路檢勤務及巡邏勤務，並機動調整路檢執行地點，加強攔查來往車輛，採「天羅地網」封閉式取締勤務，以強化執法強度與密度，有效遏止酒駕案件發生。

警察局長楊源明強調，警方「執法沒有假期」，民眾切勿存有僥倖心理，更不要輕忽酒駕違規的嚴重性，市警局也將持續強力執法，守護市民用路安全。

警語：禁止酒駕，喝酒不開車，開車不喝酒，安全有保障

(中時 )