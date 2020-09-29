雪炫身為新一代女神，不但顏值高，身材曲線更是火辣勻稱，但其實她剛出道時，還曾被狠批太胖，是經過長時間努力才終於瘦下來，到現在她可以完全零修圖，大方秀出自己的馬甲線，從巔峰時期的60公斤瘦掉13公斤，更成為廣告代言女王。

在網路上流傳很多「雪炫菜單」，說她一天只吃雞胸肉、地瓜和水煮蛋，雪炫本人也嚴正反駁，這些都是騙人的，貪吃的她絕對不可能只吃這些東西，而且她還大愛高熱量食物，雖然無法完全戒掉，但她會控制攝取量，將份量減半，過度的節食瘦身，反而會讓食慾反撲，造成悲劇發生。

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 17 日 上午 12:54 張貼

因此雪炫秉持少量多餐的原則，就比較不容易挨餓，也不容易暴飲暴食，想吃什麼就吃，但都要是少量，如果遇到有行程的話，她才會稍微控制飲食，像是將炸物替換為原型食物，想吃薯條就換成馬鈴薯，想吃炸天婦羅就換成魷魚，也會減得比較開心。

雪炫也會用自己性感的照片來自我勉勵，不讓自己鬆懈，努力地運動，且她平常就超愛喝水，幾乎只要有空檔就喝，還可以提高身體代謝，她也會自制檸檬汁和綜合蔬果汁，每天早上喝一杯可以幫助排毒，還可以改善水腫和便秘的情況發生。

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 下午 9:09 張貼

如果真的忍不住嘴饞，也可以吃小番茄或堅果等低熱量食物充飢，同時因為管不住嘴巴，因此雪炫會更認真運動，每天都一定要動，而健身順序則是熱身10分鐘，再做伸展運動，接著做1小時的皮拉提斯，最後再用滾輪伸展、按摩15分鐘。

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 1 日 上午 1:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 김설현（@sh_9513）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 2 日 下午 5:57 張貼

(中時新聞網)