由東海、銀赫組成的SUPER JUNIOR-D&E,9月初才帶著第4張迷你專輯《BAD BLOOD》回歸,發行不到1個月隨即又公布了將公開特別專輯《BAD LIAR》,兩人更搶先在專輯發行前,特地到SUPER JUNIOR成員神童的舞蹈學習節目《童童神起》,在節目中教跳新歌〈No Love〉的舞蹈,公開了部分的歌曲。

此次的特別專輯《BAD LIAR》,除了收錄上1張迷你專輯的5首歌曲〈B.A.D〉、〈Contact〉、〈To you, Tomorrow〉、〈Change (變花)〉及〈Off Line〉外,加收2首歌曲〈No Love〉與〈What Is Your Name? (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)〉,共收錄7首歌。

SUPER JUNIOR-D&E第4張迷你特別專輯《BAD LIAR》宣傳照。(avex提供)

〈What Is Your Name? (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)〉是首別具意義的歌曲,此曲是銀赫、東海與神童曾在SUEPR JUNIOR演唱會「SUPER SHOW 8」上,展現過的舞台,由銀赫和神童親自參與填詞,兩人將想對粉絲們說的話以機智的歌詞表達出來,幽默的歌詞與充滿魅力的舞台表演,在演出後受到廣大的粉絲要求希望能公開音源,此次終於滿足了粉絲的心願,將這首未公開的歌曲音源化收錄於專輯中。

除此之外還有個好消息,一直蟬聯著KKBOX「韓語專輯周榜」的SUPER JUNIOR,不僅超越了自身曾創下的連續121周冠軍最高紀錄,日前新紀錄已來到150周,SUPER JUNIOR特地錄製影片表達對台灣粉絲的感謝,東海更撂中文說:「太不像話了!」

(中時 )