由東海、銀赫組成的SUPER JUNIOR-D＆E，9月初才帶著第4張迷你專輯《BAD BLOOD》回歸，發行不到1個月隨即又公布了將公開特別專輯《BAD LIAR》，兩人更搶先在專輯發行前，特地到SUPER JUNIOR成員神童的舞蹈學習節目《童童神起》，在節目中教跳新歌〈No Love〉的舞蹈，公開了部分的歌曲。

此次的特別專輯《BAD LIAR》，除了收錄上1張迷你專輯的5首歌曲〈B.A.D〉、〈Contact〉、〈To you, Tomorrow〉、〈Change (變花)〉及〈Off Line〉外，加收2首歌曲〈No Love〉與〈What Is Your Name？ (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)〉，共收錄7首歌。

SUPER JUNIOR-D＆E第4張迷你特別專輯《BAD LIAR》宣傳照。（avex提供）

〈What Is Your Name？ (Feat. SHINDONG) (Bonus Track)〉是首別具意義的歌曲，此曲是銀赫、東海與神童曾在SUEPR JUNIOR演唱會「SUPER SHOW 8」上，展現過的舞台，由銀赫和神童親自參與填詞，兩人將想對粉絲們說的話以機智的歌詞表達出來，幽默的歌詞與充滿魅力的舞台表演，在演出後受到廣大的粉絲要求希望能公開音源，此次終於滿足了粉絲的心願，將這首未公開的歌曲音源化收錄於專輯中。

除此之外還有個好消息，一直蟬聯著KKBOX「韓語專輯周榜」的SUPER JUNIOR，不僅超越了自身曾創下的連續121周冠軍最高紀錄，日前新紀錄已來到150周，SUPER JUNIOR特地錄製影片表達對台灣粉絲的感謝，東海更撂中文說：「太不像話了！」

(中時 )