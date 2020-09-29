根據美國網站預測，NBA總冠軍系列賽看好湖人能夠擊敗熱火，奪冠機率高達65%，相隔10年之後再次嘗到封王滋味。

最新預測數據顯示，湖人直落四橫掃熱火的機率為10.5%，4比1拿下總冠軍的機率18.1%，4比2封王機率19.5%，鏖戰到第七場才驚險奪冠的機率是16.8%。

反觀熱火想要完封湖人的機率僅有4%，因為幾乎沒有一隊能夠連贏詹姆斯和安東尼戴維斯四場比賽；熱火4比1勝出的機率有7.9%，4比2獲勝的機率11.2%，如果進入搶七生死戰的話，熱火贏球的機率就會提升至12.7%，與湖人不相上下。

根據這個統計數據來看，由於雙方都有戰將級人物，熱火由吉米巴特勒、阿迪巴約和卓拉吉奇領軍，因此打到第6場才分出勝負的機率為30.7%，激戰到第7場的機率有29.5%，這個系列賽至少拚戰到第6場的機率超過六成，所以有興趣投注台灣運彩的球迷可以參考一下。

(中時 )