歐陽娜娜和張韶涵因將在大陸國慶晚會表演，歐陽娜娜還要獻唱《我的祖國》，引起外界熱議，更可能會因此違法而遭罰，這讓大陸官媒《人民日報》海外版，也特地撰文替她抱不平，並把周杰倫過去言論也挖出來。

歐陽娜娜因要在央視國慶晚會，和眾陸星合唱《我的祖國》，引起爭議，對此，麻吉大哥黃立成出面力挺她「愛唱什麼就唱什麼」，還爆粗口譙政府不挺娛樂產業，未料，他原本要聲援歐陽娜娜，卻反遭網友砲轟，他再發文滅火，表示他愛台灣，他挺的是藝人的創作和表演自由。

不過，除了黃立成外，《人民日報》海外版也發文力挺歐陽娜娜，認為「不就是唱個歌嗎？多大點事兒！」還提及在兩岸知名度更高的周杰倫，「周杰倫早就說過，『我是中國人，這事有什麼好討論的？我在台灣出生長大，我也是台灣人。』」幫歐陽娜娜抱不平。

其實，陸委會表示，歐陽娜娜若有涉及違反《兩岸條例》，將依法查處，行政院長蘇貞昌也回應，台灣是自由民主的國家，身為公眾人物還跑到對岸去唱不適當的歌「國人自有公評」。

(中時新聞網)