三立週五台灣好戲《羅雀高飛》28日晚間舉辦殺青酒，林艾璇（大元）、邱凱偉、李維維、田家達、曾子益、傅小芸等演員都出席，歷時五個月南下拍攝，演員們累積好感情，直呼「好捨不得！」殺青後演員們如釋重負。第一次挑戰全台語劇的大元、李維維從開拍到殺青都一直處於高壓狀態，李維維開拍兩週就胃食道逆流，大元則坦言每天都要靠酒精釋壓助眠，一路從啤酒、韓國燒酒喝到38度高粱酒！

李維維自我要求高，這次拍戲完全不敢打鬧、嬉笑，拍攝兩週就因為壓力太大而胃食道逆流，趕緊返台北照胃鏡，她提早殺青一個多月，但至今都還沒好轉，一直很擔心是身體出狀況，沒想到醫生語重心長對她說：「李小姐，我覺得妳是因為壓力太大，建議妳多運動，均衡飲食。」李維維笑說回想才發現，胃本來有好一點，但殺青後她為紓壓常常大吃大喝，可能因此把腸胃搞壞了，現在最愛的珍奶、甜食完全不敢碰。

田家達、李維維、大元、邱凱偉出席殺青宴。（三立提供）

同處於高壓狀態的大元則是靠「喝酒」紓壓，她開玩笑說是用酒精麻醉自己，拍了這檔戲的收穫之一就是「酒量變好了！」因為南下拍攝同劇演員們都住在飯店，晚上都會相約飯店頂樓小酌聊天，藉由喝酒談心讓自己抒發壓力，還不到酗酒程度，只有一次不小心喝太多隔天宿醉頭痛上戲，剛好那天要拍攝情緒比較重的劇情，她一秒就掉淚，大元笑說原來宿醉這麼好入戲！如今殺青回台北發現自己因為太常喝酒胖了，還全胖在臉，經紀人在一旁叮嚀「接新戲前要先減肥！」

《羅雀高飛》開心辦殺青宴。（三立提供）

大元、李維維台語過關，曾經「台語」是拍攝路上的大魔王，如今能順利完成拍攝，很替自己開心，本身台語很好的邱凱偉也稱讚兩人的台語真的進步很多，大元表示殺青後以為可以暫時不用講台語，沒想到回台北跟朋友聚會，朋友一直想跟她講台語，讓她頭很痛！而李維維笑說自己回台北後還有繼續講台語，就是好友陳志強問她生日聚會會不會來，李維維用台語回了一句「哇誒（我會）」，甚至連《天之驕女》也來問她檔期，但她直接秒回絕「我覺得我暫時還沒辦法」。田家達負傷參加殺青酒，拍攝當時抱著傅小芸小跑步，不小心「仆街」手直接磨掉一層皮，田家達愧疚表示對傅小芸很抱歉！還好她沒有受傷。

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(中時 )