對於女性而言，嫁錯人無異是毀掉生活！一名校花畢業後嫁給當年苦苦追求的現任丈夫，不料婚後甘心在家相夫教子，卻未得到丈夫的尊重，竟被老公PO文上網嘲諷：「你那麼難追，還不是給我生娃當免費保姆」。

一名人夫日前在微博發文「追到喜歡的人是怎樣的體驗？」，從附上的照片來看，原PO的妻子不僅在刷廁所、洗衣服，處處家務都是妻子忙碌的身影，但圖說卻寫上：「你那麼難追，還不是給我生娃當保姆」」，充滿著對妻子的不尊重。

原PO說，他的妻子學生時期很漂亮，可以達到校花的級別，為了抱得美人歸，他花了很長時間才讓妻子決定與他交往，還被對方的親戚為難，兩人結婚生孩子後，妻子投身於家庭，洗衣服、做飯和看孩子。

可是，原PO對妻子全力照顧家庭，絲毫沒有任何感謝與心疼，反而發布妻子的照片加以嘲笑。貼文一出立刻引來許多網友的批評「難怪女方親戚要為難你，早看清楚你為人了」、「這個真的噁心到我了，真想給你兩巴掌」、「有必要說成這樣嗎，這些字句真讓人寒心」、「難怪人家都說，不要跟一個追你太久的男生在一起」。

(中時新聞網)