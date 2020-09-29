邱良功母節孝坊腳的石獅，彩繪換妝如何善後備受矚目。（李金生攝）

坐落於莒光路口的邱良功母節孝坊，每天遊客穿梭來去。（李金生攝)

建於清嘉慶17年（1812年）的金門國定古蹟邱良功母節孝坊，有「台閩第一坊」之譽，坊腳1尊石獅相傳是當地風獅爺之首，當地陶藝大師王明宗替祂彩繪換穿新衣，卻遭文資單位以破壞古蹟為由要求停工，如何善後成為地方鄉親的話題。

邱良功是浙江水師提督，一生最大功業在殲滅大海盜蔡牽，底定東南沿海局勢，受封為三等男爵，而奉旨建築坐落於觀音亭旁，現莒光路口的3間4柱大石坊，則為朝廷旌表邱母許氏菇苦守節28年，教子有成蔚為國家棟梁的辛勞。

4柱坊腳各有2尊石獅，但其中僅有1尊有彩繪，地方傳說因受東方的第一道曙光投射，是全島風獅爺之首，另有是邱母的化身一說，又有「石仙姑」之稱。地方鄉親虔誠奉祀，相傳有求必應十分靈驗，而以中秋節為其壽誕，年年舉辦作醮慶典，供奉三牲四果祈求平安。

當地陶藝工作者王明宗以風獅爺文創作品，在兩岸藝文界博得「風伯的傳人」美譽，早在30年即以一手繪畫電影看板的本事，獲地方長老邀請替這尊石獅彩繪，每隔5年左右換穿新妝，替石獅增添不少喜氣。

2016年，王明宗以風獅爺「托夢」指示重新彩繪過，4年後因在夢中又有同樣境遇，28日即帶領助手再替石獅爺換妝，原有藍色基調一變為綠色，但在漆色大致完工之際，卻遭文化部所屬的文資局以破壞古蹟為由要求停工。

此事引起地方民眾議論，不少人認為這尊石獅彩繪行之有年，已與地方民俗和信仰相融合，也是有故事的特色亮點，只要不會破壞石坊本身和石獅，不應在快完工時突然叫停。但也有民眾認為既然登錄古蹟，一切就要按規矩走，不得任意改變它的原貌。

王明宗表示，他尊重文資單位的主張和鄉親的看法，希望此事能取得一個折衷、可行的辦法，等一切告一段落，再看如何收尾完工。

(中時 )