新竹縣長楊文科（中）致力推動客語，要求公家單位提高客語應答、一級主管盡量使用客語等。（莊旻靜攝）

新竹縣客家人口為全國之冠，為了推動客語、傳承客家文化，新竹縣長楊文科與縣內11個鄉鎮市長、縣議員等，舉辦誓師大會，期望能讓客語成為新竹縣通行語言，楊文科不僅是「新竹縣推廣客語及客家文化執行小組」召集人，客家委員會有意推動「客、英」雙語學校，新竹縣也將積極爭取。

楊文科表示，縣內客家人口約有7成3，且自1982年新竹縣、市分家後，每屆縣長均為客家人，目前13鄉鎮市長中，亦有9名客家人，且竹東、關西、峨眉等鄉鎮，客家人口比例高達9成，推動客語有其優勢，他也重視國中、小客語教學時數，公部門的客語應答等。

29日召開的誓師大會中，參與者舉起「你講客」 、「𠊎講客」、「大家共下來講客」標語，宣示決心，「新竹縣推廣客語及客家文化執行小組」也正式成立，目標為落實「客家基本法」、「客語為通行語實施辦法」，復興在地客語的發展。

楊文科十分重視客語傳承，也邀請律師陳石山、教授范文芳、交通大學教授羅烈師、六家國小校長何明星等人擔任外聘委員，推動生活化客語及向下扎根。楊文科也鼓勵大人、小孩在家使用客語對答，也鼓勵觀光區商家參與「𠊎講客」標章，使客語更加流動。

新竹縣政府民政處調查，新竹縣客語腔調主要以海陸為主，以竹東鎮密度最高，四縣腔則以關西、峨眉為多，竹北市及新豐沿海地區則多使用閩南語。民政處也調查，由於現今小家庭型態、外來人口多非客家人，而使客語在新竹縣逐漸「消音」。

(中時 )