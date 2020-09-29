面對全球主要央行持續寬鬆、利率中樞不斷下降，近期大陸主要銀行紛紛下調外幣存款利率，涵蓋美元、英鎊、歐元、日圓和港幣等主要幣種。有分析指，這凸顯人民幣資產的吸引力，並有利於提升市場主體的結匯意願。

路透報導，據統計，自9月中旬以來，工商、農業、中國、建設、交通五家大陸國有大行，以及招行、光大、廣發等銀行，相繼下調包括活期、通知存款與不同期限定期的外幣存款利率，且下調幅度較大。

以一年期美元定期存款利率為例，此前工行和建行的利率均為0.8％，中行為0.75％。此次下調後，五大行及招行、光大、廣發銀行一年期美元存款利率均降至0.35％。而一年期人民幣存款利率則為1.75％。

中國銀行研究院研究員王有鑫表示，此次外幣利率下調將在一定程度上，降低外幣資產收益率，企業和居民持有外幣的回報將進一步下降，有利於刺激結匯率回升。此舉也凸顯人民幣資產正收益的難能可貴，將有效遏制投機性購匯。

王有鑫指出，在全球貨幣寬鬆政策背景下，大陸商業銀行順勢下調外幣存款利率，符合市場利率走勢，是正常的市場定價行為，可有效縮窄外幣資產和負債之間的利率錯配程度。

另一陸資銀行交易員表示，外幣存款利率降到這麼低，對企業和個人持匯意願肯定會有影響，更願意換成人民幣以獲取更高收益。

(工商 )