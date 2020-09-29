金管會宣布公司治理3.0藍圖，推動上市櫃公司導入企業風險管理機制。德勤商務法律建議，企業可強化法令遵循、風險管理方法、合約管理系統，善用數位科技實現數位治理，以提升公司風險控制及組織流程管理之完整性。

德勤商務法律事務所29日舉辦「德勤商務法律線上論壇企業法遵科技—前進公司治理3.0的最佳基石」。德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬指出，金管會推動五大永續發展計畫，包括：強化董事會職能、提高資訊透明度、強化利害關係人溝通、接軌國際規範、提供多元化商品等。其中，多項計畫均研議導入國際規範，鼓勵企業建立並揭露風險管理機制。

近年，無論是主管機關立法趨勢或公司政策採納，均設法透過外部專家如獨立董事或國際認證強化公司治理。

林瑞彬指出，德勤商務法律事務所持續鼓勵企業善用數位科技實現法令遵循，尤其在技術不斷創新的年代，科技將成為企業永續發展的助力，因此，建議企業應開始規劃運用適宜的治理科技，使公司日常運作能接軌主管機關藍圖，有效降低不必要之風險。

(工商 )