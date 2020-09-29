藝人歐陽娜娜將在大陸「十一國慶」登上《央視》獻唱《我的祖國》一曲，引發台灣網友砲轟，陸委會則表示：「若違法將查處」，對此網紅波特王則PO文向歐陽娜娜喊話：「不要玩弄別人感情，早點歸化過去給人家一個交代」，嘲諷意味極濃。

波特王表示歐陽娜娜將在「十一國慶」將獻唱《我的祖國》，對此有人表示那是她的自由，這讓波特王反問贊同的人：「各位覺得如果今天角色反過來的話，大陸政府絕對輕則封殺，重則國安法直接關了吧」，他更舉例2000年時，天后張惠妹在前總統陳水扁就職典禮上演唱國歌，就慘遭大陸封殺四年，如今站在台灣這塊土地上，說歐陽娜娜有言論自由，卻反過來嘴台灣的「民主自由」，讓他難以置信驚呼：「是媽媽沒生腦給你，還是小時候頭被門夾過，這不荒唐嗎？」

此外波特王強調歐陽娜娜愛唱什麼，確實是她的自由，但實際上卻是拿著台灣護照，不敢拿大陸護照的山寨大陸人罷了，因此隔空向歐陽娜娜喊話：「不要玩弄別人感情，早點歸化過去給人家一個交代」。

不過此事曝光後雖引發熱議，但歐陽娜娜卻未正面回應此事，不過仍一如往常曬生活美照，並在IG以英文寫下生活很美好，心情絲毫不受影響。

(中時新聞網)