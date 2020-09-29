平民美食之一的鍋貼股也終於要興櫃了，八方雲集算是路上看的到的餐飲業，同業裡面與它相似的就是四海遊龍，前段時間看到即將9/29興櫃時，就想要了解它到底財報好不好，是否為未來的潛力股之一，目前也正好已經可以從網路上抓到相關資訊了，因此就可以比較一下台股裡面美食股來比較一下優異吧。

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

因為興櫃股票本身股價漲跌幅是無上下限，也就是說如果要買進持有需要特別去挑選，最好是績優股才能夠長期持有，因此與美食-KY、王品、統一超等三間公司進行比較，雖說這三間公司與八方雲集分屬於不同的餐飲領域，美食-KY是85度C咖啡的母公司，王品則是跨足多個領域美食集團，統一超則是超商股，八方雲集則是一般日常飲食，但是團隊經營策略及獲利能力優劣也可以從財報看得出端倪。

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

從上面四個表格看出，它的獲利能力可以看出與統一超的相似，ROE將近30，ROE波動是極為誇張的7%，可以與之匹敵的只有台積電，就數據面來看真的非常誇張，合理進場股價為60-80元左右，公開發行的平均交易金額為100元，也就是說開盤的時候應該會超過此價格，等待興櫃行情結束之後，跌落在合理價位再進場則是最好的結果。

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

圖文/馬克爸股海操盤室授權提供

本人所提供之投資建議及參考資料內容，不得作為任何交易之依據，使用者依建議或資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，未經自行了解判斷，而導致交易損失風險，應自行負擔，本人不對使用者之投資決策負任何責任。

本文由PressPlay專欄作家馬克爸股海操盤室授權轉載

延伸閱讀

(中時新聞網)