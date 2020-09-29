台灣國家森林遊樂區眾多，每個森林遊樂區隨著四季的轉換，均有不同的美景；也因疫情的關係，讓許多人開始注意國內的旅遊資訊；台灣的美無庸置疑，以下這些山林間的美麗景色，你千萬不能錯過。

》【桃園】東眼山國家森林遊樂區

◆ 東眼山國家森林遊樂區 (圖片來源：林務局-森活情報站)

東眼山森林遊樂區位於桃園市復興區，屬於雪山山脈的尾端，從桃園阿姆坪遠眺，山形頗似躺著的少女以大眼睛向東而望，讓「東眼山」之名不脛而走。整個遊樂區面積近一千公頃，擁有綿延三百多公頃的柳杉樹海奇景。區內以海拔1212公尺的「東眼山」地勢最高，自山頂可飽覽周圍山景連綿，遠眺桃園、三峽、淡水河等景致，也是觀賞桃園夜景的好去處。

● 景點資訊

地址：桃園市復興區霞雲里佳志35號

電話：(03)382-1506

● 門票資訊

全票/平日$80、全票/假日$100、半票$50、優待票$10

》【宜蘭】太平山國家森林遊樂區

◆ 太平山國家森林遊樂區 (圖片來源：林務局-森活情報站)

森林遊樂區的溪流資源豐富，計有多望溪、田古爾溪、番社坑溪、南澳北溪、莫很溪、布蕭丸溪等六條溪流，並有多樣的高山湖泊資源，除已廣為人知的翠峰湖，還有三星池與加羅湖群。森林遊樂區擁有豐富多樣的森林資源，尤以檜木與台灣水青岡(台灣山毛櫸)森林最為珍貴。

● 景點資訊

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：(03)980-9619

● 門票資訊

全票平日150元假日200元、半票100元

》【台中】大雪山國家森林遊樂區

◆ 大雪山國家森林遊樂區 (圖片來源：林務局-森活情報站)

大雪山國家森林遊樂區涵蓋了鐵杉林、檜木林及以殼斗科植物為主的暖溫帶闊葉林等，每一生態帶均有代表性的巨木留存，是林務局所轄的森林中林相變化最為細膩的遊樂區。

● 景點資訊

地址：台中市和平區雪山路18號

電話：(04)2587-7901

● 門票資訊

假日全票200元、優待票150元、半票100元

》【南投】奧萬大國家森林遊樂區

◆ 奧萬大國家森林遊樂區 (圖片來源：林務局-森活情報站)

奧萬大是水源涵養保安林，園內多為原生針、闊葉混交林，大多保有原生林的風貌，到奧萬大不只可以看到楓葉、松樹，還可見到櫸木、黃連木、香杉等。也因為用心保護的結果在這片森林裡孕育了相當豐富的動物資源，經調查已記綠的鳥類就有120種。其中以台灣特有種的保育類鳥類台灣藍鵲最具特色，近年更票選為台灣國鳥，在此您可以有機會與它來個近距離的邂逅。

● 景點資訊

地址：南投縣仁愛鄉親愛村大安路153號

電話：(049)297-4511

● 門票資訊

全票200元、優待票150元、半票100元

》【嘉義】阿里山國家森林遊樂區

◆ 阿里山國家森林遊樂區 (圖片來源：林務局-森活情報站)

森林小火車、神木、雲海、日出與櫻花，阿里山國家森林遊樂區，是台灣最具知名、也最受歡迎的森林遊樂區。除了神木，還有非常多具可看性的景點：森林小火車、空靈飄渺的姊妹潭、壯闊動人的雲海、美麗的祝山日出、受鎮宮、百年慈雲寺、林業史蹟、春天盛開的各類櫻花與杜鵑…阿里山森林遊樂區是一個足以代表台灣霧林帶的國際級觀光景點。

● 景點資訊

地址：嘉義縣阿里山鄉2鄰17號

電話：(05)267-9917

● 門票資訊

全票300元、優待票和半票150元

(中時新聞網)