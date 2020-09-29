綠空鐵道南段工程早在今年6月完成驗收竣工，年中才盛大辦理音樂下午茶會，現場各種在地美食、府會長官與地方民代，至少超過上百人齊聚一堂；市議員鄭功進說，想不到百日經過，綠空鐵道始終仍舊是「只聞樓梯響」，引起民眾強烈非議！

台中市議會第三次第四期定期會舉行，綠空鐵道施作進度與開放時程進度專案報告，市議員鄭功進，直指此舉根本是只准「高官」飲茶，不許百姓騎車，重大亮點工程施作一旦完成，全是台中市民的納稅金，應早日開放給民眾使用，以免風吹日曬，徒增不必要的浪費。

鄭功進表示，綠空鐵道是舊市區翻轉的重大亮點工程之一，臺中市政府預算斥資上億元預算，不應只是做來「裝飾用」，特別是當市政府大張旗鼓辦完下午茶音樂會後，民眾想一睹為快，卻完全不得其門而入，這樣塵封近半年，根本就是浪費公帑的行為。更令人不解的是，如果現況的空間，尚不能對市民開放，那又是怎樣的標準，可以提供給市政府相關單位，舉辦下午茶音樂會呢？

鄭功進強調，無法否認的是，綠空鐵道是前朝林佳龍市長，極力推動舊城再生的重要政見之一，從先期規劃到多次的地方說明會溝通，好不容易今天終於能夠開花結果，少見的鐵道綠廊重大亮點建設，絕對不應該碰到藍綠就轉彎，執政單位應有更宏觀的雅量與想像，這才真正是台中市民之福。

(中時 )