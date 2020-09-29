活動當天將有特技風箏大師，在現場帶來精彩的表演。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

雙十連假不知道要去哪裡嗎？彰化縣二林鎮今年10月11日，將在二林儒林公園舉辦《2020二林和你一起放風吹》，現場將展示風箏彩繪大師作品，還有大型軟體風箏表演，更有特技風箏體驗區，讓小朋友體驗特技風箏，周邊還有豐富的文創市集，保證讓大小朋友度過一個難忘的國慶連假。

《2020二林和你一起放風吹》將再10月11日上午9點盛大展開，現場除了有各式風箏表演及體驗，還有能感受二林農村之美的文創、特產、美食市集，還邀請到風箏大師侯順政，製作紫斑蝶主題風箏，民眾也能在現場捐發票，免費換取DIY風箏體驗。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林邁入秋季時，通常會刮起東北季風，因此利用這股風勢，在儒林公園舉辦風箏節，也象徵讓二林起飛，希望大小朋友都能來到這邊，體驗不同的農村之美，活動也邀請社區及學校團體，進行風箏彩繪比賽，用良性的競爭，來為二林的風箏文化扎根。

而活動現場也規劃《野餐 X Fun風吹音樂會》，民眾可線上報名野餐活動，1組499元、限量1百組，提供野餐墊以及五人份點心，讓民眾一邊聽音樂、看風箏，更可以體驗風箏，愜意地度過一個輕鬆愉快的國慶假日。

(中時 )