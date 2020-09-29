國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢國防部長嚴德發，對於後備制度改革的具體方向是什麼？嚴德發表示，目前主要是進行組織調整，朝向「常後一致」，常後將來會在一起，此外，後備訓練跟期程都會增加。

對於國民黨台北市議員徐巧芯喊出恢復徵兵制，還有女生也能當兵。嚴德發表示，關於有這樣的聲音，他是這兩天才知道，但就目前國軍兵役制度來說，募兵制下，志願役部隊目前有十幾萬人，而志願役官士兵中也有女生，佔了部隊的12-13％。

曾銘宗質詢什麼時候能提出評估報告，嚴德發表示，還需要再評估，目前軍事訓練役都是男生，是否要有女生，這部分還要去評估。

據了解，國防部後備指揮部將裁撤，改隸陸軍，規畫在民國112年完成，另現有甲種旅（新訓旅）、乙種旅（軍事院校、測考中心）及丙種旅（縣市後備旅）等3種後備旅，在112年後全屬陸軍管轄，國防部並將設動員局。

(中時 )