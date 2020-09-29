台北市長柯文哲17日備詢坦言，下屆台北市長不一定要民眾黨，若國民黨立委蔣萬安參選「有辦法說服我，他的準備是最好的，還是可以支持」。國民黨北市議員秦慧珠29日加碼爆料，柯28日當她及副市長黃珊珊的面，放話邀蔣吃飯，並會透過民眾黨立委蔡壁如去邀，不過蔣則以「這會期太忙」為由，沒答應是否赴宴。

2022台北市長選戰，最被看好人選為國民黨蔣萬安、民進黨衛福部長陳時中、民眾黨黃珊珊，蔣針對萊豬議題，本周邀陳2天列席備詢，被視為前哨戰。

秦慧珠表示，她28日下午4時30分到北市府市政大樓11樓與柯、黃、各局處首長開座談會，議員只有她出席，經討論完市政問題後，她就問何時可讓蔣去拜訪柯？柯竟爽快回答「我可以請蔣吃飯，請蔡壁如去聯絡，大概中秋節後吧！」

「我滿驚訝，柯那麼小氣，竟然願意爽快請吃飯！」秦慧珠說，她原本以為柯會說再研究研究，豈料十分直接，她當時沒特別看黃珊珊臉上表情，柯也沒說借時會帶著黃，但對黃應該滿不好意思。

隨後，秦在接受聯訪前，接到蔣來電，她步入辦公室閉門講完電話後，再出面受訪轉述，她因怕蔡壁如真會去找蔣，導致蔣不知如何回應，所以她先致電給蔣，說明跟柯約會的來龍去脈，但蔣說這會期擔任召委及國民黨立院黨團書記長，要質詢美豬，非常忙，不過常在中山區跑活動碰到柯，在立院也常見到蔡，常常有機會。

她說，蔣若拋下重要的會議也不太好，因以尋求人民食安福祉及問政為優先，這樣對大家都好，雖沒說短時間內要赴宴，但應沒反對之意。

對於國民黨議員是否有共識藍白合作推蔣，秦說，黨內並不急著要跟柯聯繫談合作，現在另一名市長人選、北市議員羅智強也在全省走透透宣揚理念。話鋒一轉，秦說「柯昨天連便當都沒請，只請我喝咖啡，不知道要請蔣萬安吃飯是否是請吃便當，但誠意還是值得肯定啦！」

北市府發言人陳智菡則表示，秦慧珠日前在議會質詢時就曾提出邀請，昨天柯與黃一起座談時，又再度盛情邀約，柯認為，政治原本就是一門溝通的藝術，不分年齡、黨派都不要劃地自限，只要是以公眾利益為優先、從關心民瘼的角度出發，他都願意親自溝通、整合意見。

陳智菡強調，昨天座談會上，黃就坐在柯旁邊，也樂觀其成，外界無須有太多聯想。

(中時 )