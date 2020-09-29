瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）表示，投資人現在應該把錢投入黃金市場，這是在面對美國大選等風險事件時，「非常好的避險（hedge）操作」。

瑞銀全球財富管理區域投資長泰伊（Kelvin Tay）周二接受CNBC訪問時表示：「我們喜歡黃金，因為我們認為今年底前，金價可能達到每盎司約2,000美元。」

他表示，黃金有一定的避險作用。在面對美國大選和新冠肺炎疫情的不確定性，黃金是非常、非常好的避險工具。且其最近價格的走軟，對投資人而言是一個極佳的切入點。

黃金價格在今年創下歷史新高，並為史上首度突破每盎司2,000美元大關。最近金價再度回落，在亞洲交易時段周二午盤，金價最新報價為每盎司1,880美元。

泰伊表示，在低利率環境中，這種貴金屬也具有其吸引力。如果利率按美國聯準會所言將保持於低水準，那麼持有黃金這種非收益型資產的機會成本將「相當低」，因為投資人不會放棄從收益型資產賺取的利息。

此外，他建議投資人可將部分資金投入即將被納入「富時世界政府債券指數」（FTSE World Government Bond Index）的中國政府公債。這項調整將自2021年10月生效，料將為中國帶來數十億美元的資金流入。他表示中國政府公債殖利率為2.5%，高於其他地區，相較之下，美國公債殖利率為0.6%，歐洲更跌為負值。「對於擁有非常強大之資產負債表的優質政府而言，這確實是很高的回報」。

(時報資訊)