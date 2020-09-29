2020年TITAS，台塑集團以「智慧紡織、機能防護Smart Textile Functional Protection」為參展主題。強調台塑企業在落實科技生活化、品質精緻化之紡織纖維產品之餘，對落實綠能生活的決心。

2020年TITAS，「台塑企業館」係由台化(1326)、台塑(1301)、南亞(1303)與福懋(1434)共同展出規劃，全館涵蓋七大主題區：Schoeller、時尚&羽絨、流行運動、戶外運動、環保&休閒、產業資材、防護專區，呈現台塑企業主力產品在流行、運動、戶外、防護與產業資材各產業別之全方位的應用發展，同時展出最新紗線與布料之開發。

台塑企業一貫作業生產涵蓋七項纖維：「嫘縈纖維」、「聚酯纖維」、「耐隆纖維」、「聚丙烯纖維」、「彈性纖維」、「碳纖維」、「機能紗」，透過福懋公司搭配運用，以「福懋成品布」集大成。

1.台化公司：台化不織布用嫘縈纖維，具有良好的吸水性、染色性及織品手感柔軟舒適，又無靜電困擾，是一種良好的不織布用材，加上生物可分解性佳，是一種優質綠色環保織物用材，適合於可拋棄式衛生用材、裡襯用布、防護衣之基材等。

台化開發出的低氣味熔噴PP料S1500AR(MI 1500)，其生產之低氣味熔噴布，可用於口罩中間層，具過濾細菌及病毒功能。另生產的PP規格S1019是口罩親膚內層PP/PE複合棉的台灣主要原料供應商。台化以特殊觸媒工藝生產超柔軟PP/PE複合棉的PP專用料，為飽受病毒威脅的口罩族，提供長期配戴的舒適性。

2南亞公司：「GREENONE」生物可分解聚酯纖維，能於3年內完全分解，GREENONE纖維中含有特殊添加劑，於無氧環境下能吸引微生物的靠近、穿透、膨潤、分解，最終轉化成二氧化碳及甲烷。舒適彈性素材：「SPANFIT」採用雙成份複合紡絲技，賦予織物舒適的彈性及抗皺、Q彈手感。

3.台塑公司：「台麗碳絲」是台塑公司自行研發生產原絲並經碳化處理之碳纖維，其廣泛應用於運動器材、風力發電葉片、汽車、建築補強等領域，目前是全球第6大碳纖維生產廠，年產能7，650公噸，具備集團內石油至碳纖成品垂直整合優勢。台麗碳絲有1.5K小絲束至48K大絲束產品、一般模數至高模數，且與熱固及熱塑樹脂有良好相容性，其中全新製程碳纖維有高延伸率、低毛羽特性適用於高壓氣瓶產業，搭上未來氫能源車綠能趨勢。

4.福懋興業：福懋A+智慧溫控衣係為經濟部技術處補助之國家計畫，結合紡織、通訊、電子及成衣製造產業跨界合作之新一代創新紡織。透過手持載具如手機、平板、智慧錶等控制裝置無線連接至智慧衣，進行遠端調控發熱保溫服飾上的發熱及發光元件，使服飾同時達到安全警示功能。Umofil/膠原蛋白織物-透過高分子聚合技術，粹取非食用性魚鱗的動物性胺基酸，纖維中蘊含的天然胺基酸能有效提供消臭機能，手感自然柔軟，涼感親膚。

(時報資訊)