台灣夜市文化盛行，許多外國觀光客來台旅遊時，都不免俗想要體驗夜市文化。而今年受到新冠肺炎影響，觀光客銳減，北部知名士林夜市更是大受衝擊，店家一家一家關閉。而在這樣不景氣的情況下，近日就有網友發現，「樂華夜市」不但人潮不減，還幾乎每天爆滿。

原PO在PTT上以「台灣報復性出遊，樂華夜市人潮勝士林夜市」為題表示，「士林夜市離捷運較近，樂華夜市離捷運較遠」但樂華夜市人潮幾乎每天爆滿，若論便利性應該是士林夜市人潮會多一點，「為什麼樂華人潮會狂勝士林夜市？」

士林夜市距離捷運劍潭站近，只要下捷運後便可看到夜市攤販。而相較之下，樂華夜市距離捷運頂溪站還需步行約10分鐘左右。貼文一出後也引起網友熱烈回應，「樂華夜市每天都很多人，而且都不是觀光客」、「樂華一直都很不錯啊」、「樂華需要排隊的攤販好像比以前多滿多的」、「樂華在地客多」、「中永和哪裡不爆滿，人口密度那麼高。」

不過，也有網友點出兩者差異，直說無法這樣比較，「士林夜市是外國觀光客去的，陸客不來後少很多人」、「士林就靠觀光客啊」、「樂華夜市吃台灣人的市場，不能比啊！」

(中時新聞網)