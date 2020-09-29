2020年國慶晚會即將在10月9日，首度於基隆市港西四碼頭登場，以「民主台灣 自信前行」為主軸。（陳彩玲攝）

為配合國家防疫措施，民眾進入會場需遵守防疫實名制，憑入場券進場，卷上要填寫姓名和電話。（陳彩玲攝）

為確保現場交通暢行，在10月9日下午4點至晚上10點，有三條路口會進行交通管制。（陳彩玲攝）

2020年國慶晚會即將在10月9日，首度於基隆市港西四碼頭登場，以「民主台灣 自信前行」為主軸，晚會入場卷日前已被民眾索取一空，市府加碼，活動當晚8點後，民眾可以到現場排隊領取票卷，此外，市長林右昌表示，進場時，會發放國慶晚會紀念加油棒、紀念徽章，以及特色口罩限量6600個，象徵國運昌隆。

林右昌說，為配合國家防疫措施，民眾進入會場需經過紅外線顯示儀量測體溫、配戴口罩，也規畫防疫實名制，憑入場卷進場，卷上要填寫姓名和電話，而入場聯可進行抽獎，會場周邊也有兩個市集，民眾可以前往，分別在陽明海洋文化藝術館，以及西二西三碼頭倉庫旁。

文化局長陳靜萍指出，晚會在下午5點半開始進行暖場表演，為突顯基隆在地特色與能量，在總統蔡英文進場時，基隆港的船隻會配合一起鳴笛，晚間也邀請許多重量級卡司演出，其中包括玖壹壹、鼓鼓、陳零九、邱鋒澤、滅火器等歌手，其中金曲歌王荒山亮，挑選大師葉俊麟的經典名曲並重新編曲，以搖滾曲風新姿態登場，讓民眾耳目一新。

交通處長李綱表示，為確保現場交通暢行，在10月9日下午4點至晚上10點，有三條路口會進行交通管制，第一條是港西街，中山一路民治平交道口至港西街公車總站；第二是中山二路36巷以北，黃線開放路邊停車，靠海側人行道開放單排機車停放；第三是中山一路靠海側，基隆車站北站至民治平交道取消停車格，並呼籲民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場。

(中時 )