新竹市近日獲內政部評定為2019年災害防救深耕第3期計畫績優縣市。（市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

內政部近日公布2019年災害防救深耕第3期計畫績優縣市，新竹市榮獲內政部評定為特優縣市；另，香山區公所、東區科園里、徐兆生防災士、華誠士木包工業負責人廖佐華等，也同時獲頒績優公所、績優韌性社區、績優防災士及防災企業。

市長林智堅表示，「防災、防疫守護城市，建設振興經濟」是今年以來市府的施政主軸，相關防災與防疫工作不會鬆懈，建設腳步更不會停歇，市府將秉持防災工作沒有最好，只有更好的精神，持續讓新竹市成為宜居、幸福的韌性都市。

消防局長李世恭表示，新竹市正持續推動行政院核定長達5年的「災害防救深耕第3期計畫」，並從2018年至2022年由中央與地方共同編列預算1948萬5000元，透過協力團隊中央大學，協助竹市災害防救辦公室及各局處辦理各項災害防救工作。

此項計畫不僅持續編修竹市地區災害防救計畫，更透過各項災害潛勢分析及災害兵棋推演工作，強化韌性並研擬相關對策，且首創我國防災士認證制度之先河，透過推動韌性社區民眾參與防災士認證，以達民眾自主推動防災工作效果，翻轉過往由公部門主導防災方向，改由民眾、社區及企業自主向上推動，建立防災自助互助，然後公助的觀念。

李世恭指出，防災士是營造韌性社區的主要推手，不僅協助韌性社區各項工作推動，也在災時或災後引導居民自助、互助，使公部門的能量更易進入社區，並藉由持續運作機制建立，使資源投入效益擴大。

消防局表示，新竹市從2019年至今年，有2個社區共推派6名防災士參訓並取得資格，科園里長徐兆生是竹市第1屆防災士，其積極推動科園里韌性社區獲得中央肯定榮獲績優防災士殊榮，科園里在他的推動下也獲頒為績優韌性社區。

身兼華誠士木包工業負責人的新雅里長廖佐華也是首家與竹市簽訂災害防救合作備忘錄的廠商，汛期前就以企業能量投入新雅里的清淤及修繕樹木作好防災工作。

目前還有啟德機械起重公司、冠竹車業行及新明小吃店以及思傑夢想公司等4家廠商在2020年與市府簽定災害防救合作，都是救災不落人後的企業。

(中時 )