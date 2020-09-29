日前藍營質疑執政黨開放瘦肉精美豬，行政院長蘇貞昌揚言要向美國說「國民黨反美豬」。國民黨立委陳以信今日再度於立院質詢蘇貞昌有告狀嗎，用英文說嗎？蘇揆回應「有，用中文。」

美國國務院次卿柯拉克於9月18日訪台，拜會蘇貞昌，而當日稍早前，蘇貞昌於立院列席備詢時，針對陳以信提問美豬開放議題時表示，會跟柯拉克說「立院都是國民黨在反對美豬進口。」

陳以信表示，其實希望蘇貞昌沒有告狀，但蘇貞昌自己承認有講。身為行政院長，應向美國官員反映台灣民眾的真實想法，但蘇貞昌卻扭曲成國民黨在反對，還要告洋狀，要美國主持公道，台灣的主權尊嚴蕩然無存。

蘇貞昌回應「這樣的說法不符合事實。」當天是將在立院答詢的狀況轉告美國，沒有任何喪失主權、尊嚴、立場的問題。陳以信追問，是否有向美國告知國會及人民的意見？蘇貞昌回應「有。」

陳以信追問，今年台灣開放美豬進口，那明年台灣的貿易期待是什麼？如果什麼都沒有，為什麼未戰先降？沒談判就開放？蘇貞昌說，台灣24年來的努力，口蹄疫拔針，豬肉可以走向國際。

陳以信指出，這說法有問題，台灣拿1百億補貼豬農，以後國際貿易談判，可能出現外國會說我們反傾銷的問題。蘇貞昌回應，不是補貼，是改善養豬場環境提升競爭力。陳以信說，其他國家會信你這套說法嗎？

陳以信表示，美國即將在11月大選，明年1月3日新任國會上任。新任美國總統要認命新任貿易代表，要經過數月聽證程序，之後還要將對外貿易談判的內容，提早90天通知國會，算一算，台灣在明年下半年前，和美國貿易談判都不會有任何實質進展。

蘇貞昌回應，過去馬總統答應人家的，始終沒做到，讓政府寸步難行。陳以信表示「又來了(推給馬英九)。」

陳以信詢問，8月27日前誰知道執政黨要開放美豬進口？結果8月28日公告了才說要溝通，「小孩都生了才說要結婚。」蘇貞昌說「沒有，明年1月1日才要生，現在是預產期。」

(中時 )