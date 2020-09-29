民進黨政府今年陸續對華為、愛奇藝、阿里巴巴等大陸企業動手，阿里巴巴旗下「淘寶台灣」也被罰款，但阿里巴巴本周一起為期3日投資者大會，給華爾街分析師們很大信心，評級不是優於大盤，就是買進，目標價甚至已經調高到350美元。阿里巴巴ADR周一在紐約證交所收盤價276.01美元，盤後續漲。

由於阿里巴巴在核心中國大陸市場持續創新，天貓、淘寶等招牌電子商務領域發展外，雲端業務也成長迅速且價值龐大，加上股價才接近歷史估值終點，分析師多半認為股價還有上漲空間。

券商Robert W. Baird分析師塞巴斯提安(Colin Sebastian)認為，外國賣家在本國消費市場低迷下，也更渴望接觸到大陸消費者，天貓、淘寶有重大成長機會，而阿里巴巴也推動和創造更沉浸式和互動式的購物體驗，可以提高消費者忠誠度，他們很有機會推進到更高領域，例如線上精品購物。

塞巴斯提安指出，阿里巴巴的進口基礎設施令人印象深刻，快速成長中還不忘提高效率，缺貨率、物流成本都較去年同期下降。不過他定給阿里巴巴目標價只有275美元，已低於最新股價。

Loop資本的分析師桑德森(Rob Sanderson)給阿里巴巴目標價是350美元，他認為阿里巴巴的雲端業務應該有1000億美元規模，而不是之前所估計800億美元，而且市場也低估其電商部門。他指出，亞馬遜或Shopify目前交易價格仍接近歷史孤估值範圍頂端，已經沒什麼空間上漲，但阿里巴巴還有一大段空間。

阿里巴巴9月2日曾達今年最高股價299美元，儘管隨著大盤回落修正，今年迄今漲幅仍超過30%。周一美股漲1.81%後，阿里巴巴市值7467.8億美元。盤後又上漲至277.35美元，本周有機會挑戰280美元。

(中時新聞網)