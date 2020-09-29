旅遊電商新創KKday募資再下一城，29日宣布獲得7,500萬美元（約新台幣22億元）C輪策略投資，由日本Cool Japan Fund領投，與台灣國發基金、中華開發資本、達盈管顧與其他投資人等共同參與。

KKday執行長陳明明表示，本輪投資將持續加深KKday於亞洲與全球市場的擴展，深化各國國旅並推出高端旅遊服務，以迎戰後疫情時代商機，同時全新開發的「旅遊業預訂系統」 Rezio，將幫助旅遊產業與在地供應商數位轉型。

KKday擁有500萬會員，是亞洲最大旅遊新創平台，疫情爆發之前，「海外自由行」是KKDAY的主要營收來源，國內行程占比僅約一成。不過2020年疫情肆虐，旅遊業堪稱「海嘯第一排」，受到極大衝擊，KKday海外自由行部分更是被砍到見骨，最慘的時候業績更衰退到僅剩一成。

KKday表示，公司在疫情爆發初期即快速調整腳步與商業策略，拓展旅遊體驗延伸而來的多元業務。看好疫情下各國的「國旅商機」，KKday加速開發亞洲各市場在地深度體驗商品，攜手當地供應商優化行程內容精緻度，同時發展高端旅遊服務，為迎戰後疫情時代商機預作準備。

而這次推出全新開發的旅遊業預訂系統Rezio，是專為目的地旅遊店家量身打造的預訂服務，能幫店家輕鬆建立官網，並能直接升級24小時網路接單、整合金流支付服務、多平台訂單匯集等功能，大幅降低店家的人力營運成本與數位化痛點。

自2020年3月開始，KKday在台灣、日本市場推出Rezio，以支持在地供應商數位轉型。在六個月的時間內，小至傳統當地店家，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，已有超過300個供應商使用Rezio，並成功服務了超過150,000名旅客

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